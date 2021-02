Tenir contenta la colleta Tenir contenta la colleta

Tenir contenta la colleta

Ramon Bosch

27.02.2021 | 04:00

PUC estar equivocat, perquè les coses d'aquesta ciutat fa anys que me les miro des d'una higiènica distància, però tinc la impressió que el full de ruta de l'actual equip de govern consisteix bàsicament a anar vivint de la inèrcia creada per l'impuls de governs anteriors i mentrestant anar fent projectes de cara a la -seva- galeria per tenir contenta la colleta que, així, pot tenir la constatació de com són d'enrotllats, d'innovadors i de participatius els membres de l'actual equip de govern i especialment el seu alcalde. Pensava això mentre llegia en l'edició d'ahir d'aquest diari el projecte d'enjardinament, o com se n'hagi de dir, del parc de la...