El març "marceja"... El març "marceja"...

El març "marceja"...

Josep Ballbè i Urrit

27.02.2021 | 04:00

LA gent "bogeja". Casualitat o no, el primer confinament per la Covid va tenir lloc a mig març de 2020. Ni tan sols l'horripilant classe política creia que això perduraria tant de temps. Ja som a les portes d'un nou març i la perspectiva no és gens falaguera. És ací que entenc que l'expressió del títol pren plena volada. Gairebé ningú no gosa explicar el sentit d'aquest verb. No se'ns escapa, però, que l'oratge d'aquest mes sol ser força peculiar. A tres setmanes de cloure un hivern molt dur, tenim una doble incògnita: quin clima o fred tindrem? I quina evolució prendrà la pandèmia? Ara bé, "a mig...