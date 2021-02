Editorial

L'essència terrassenca

27.02.2021 | 04:00

El 21 de febrer de 1946, just ara fa 75 anys, l'empresari i financer Josep Biosca Torres, amb el suport del també industrial terrassenc Josep Badrinas Sala, va comprar la col·lecció de teixits del barceloní Ignasi Abadal Soldevila, i va fundar el primer museu tèxtil de l'estat espanyol. Terrassa ja comptava amb una llarga tradició tèxtil industrial, amb les Escoles d'Enginyers Tèxtils, Perits Industrials i la d'Arts i Oficis, a més de l'Institut Industrial. El museu es veia com a centre d'estudis i de recerca, per ampliar el coneixement dels estudiants de la ciutat, empresaris i artesans. Han passat 75 anys i el Museu Tèxtil de Terrassa s'ha convertit en un referent...