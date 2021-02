Blanqueig de la democràcia? Blanqueig de la democràcia?

Joan Boldú

27.02.2021 | 04:00

DIR que la democràcia és deficitària, imperfecta, millorable, etc. és més veritat, penso, que no pas dir que és plena (completa). Només si és imperfecta, si té deficiències, és millorable i, per tant, és possible lluitar per canviar "el que hi ha". La democràcia no és un fi en si mateixa - el fi és el bé comú, el benestar de tots, la convivència harmònica dels ciutadans...-, és un mitjà, un instrument i tot instrument té qualitats i defectes. La Història mostra que la democràcia està sempre en perill i és fràgil. Mirem el centre d'Europa...