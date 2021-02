Imatge d'un dels concerts de la última edició del festival. Arxiu Imatge d'un dels concerts de la última edició del festival.

Editorial

Torna el festival de jazz

26.02.2021 | 04:00

Molt bona notícia per als terrassencs. El Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha anunciat que el 40è Festival de Jazz Terrassa d'enguany se celebrarà del 27 de maig al 12 de juny. Serà una mica més tard de la data tradicional perquè es feia al març, però coincidirà en primavera com és habitual. Evidentment, l'organització està pendent de com evoluciona la pandèmia sanitària per la Covid-19. Durant els últims dies hem posat èmfasi en la rellevància de Terrassa com a capital cultural. Per tant, la celebració de l'esdeveniment musical com el festival de jazz mostrarà un cop més el...