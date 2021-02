Els cansats fan la feina Els cansats fan la feina

Els cansats fan la feina

Josep Ballbè i Urrit

26.02.2021 | 04:00

HI ha gent que manifesta trobar-se sempre sense massa esma. Diuen que no tenen ànim per a res. Realment, em costa de creure. No serà que, alguna vegada, els hi val com a excusa barata per a escaquejar-se de tasques que no els hi són plaents? El que ja no em quadra tant, però, és la traducció castellana que algun lingüista fa d'aquesta dita: "Unos tienen la fama. Otros cardan la lana". Des de sempre, m'agrada observar -amb cert esperit crític- la manera de fer de les persones que m'envolten. Confesso, però, que fer de psicòleg no és el meu fort. Massa vegades em puc equivocar en la meva anàlisi. Aquella "moda" d'etiquetar les persones...