Elegirem l'11è o el 132è president

Joan Roma i Cunill

26.02.2021 | 04:00

SI la setmana passada parlava de girar pàgina a tot, o almenys a bona part del que hem vist, en els darrers anys, avui poso un altre dels "invents/enganys" dels independentistes, respecte als nostres orígens institucionals. És ben sabut i comprovat que tots els nacionalismes busquen arrels llunyanes, les més antigues possibles, als orígens del seu poble o nació. Si n'hi ha, bé, i sinó, s'inventen. Així s'ha fet al llarg dels segles, en tots els països del món. Parlem de l'antiga Roma, de Grècia o d'Iran. Per què no aquí? I heus aquí, que en pocs dies tindrem ocasió de tornar-ho a comprovar. Per als independentistes,...