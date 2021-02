Aquella tarda de dilluns Aquella tarda de dilluns

Aquella tarda de dilluns

Josep Puy

25.02.2021 | 04:00

Ja han passat 40 anys del cop d'Estat que protagonitzaren tot un conjunt de militars i guàrdies civils. Se saben més coses, però no pas totes ni de bon tros. Agradi o no, els interrogants continuen. Sembla que blanquejar és el verb més conjugat de la temporada. És un verb de múltiples aplicacions i possibilitats. He escoltat el discurs de Felip VI. En aquestes alçades de la pel·lícula ja no hi ha lloc per a les sorpreses i sí per l'emprenyament/desconcert més ampli i generalitzat. Com s'explicarà la història d'aquests quaranta anys? Caldrà garbellar a fons. Sempre és interessant remenar en els calaixos de la memòria i...