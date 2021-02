23-F

Josep Ballbè i Urrit

23.02.2021 | 04:00

AMB la batussa lògica entre PSOE i Unides Podem pels tripijocs de la monarquia -només faltaria!- avui es compleixen 40 anys del "tejerazo". Com passa el temps! És clar que ben poca cosa canvia. "Todo sigue atado y bien atado". Fa ben poques setmanes, un grup de militars amb el rellotge ancorat a la prehistòria cavernícola van publicar un manifest que no s'aguanta dret. No hi ha dret que Sánchez & Co facin per tapar les vergonyes del rei emèrit. Aquella tarda de l'intent d'assalt al Congrés, recordo on em va enganxar. Estava comprant uns segells a l'estanc del malaurat Lluís Roca, al carrer de Lavoisier. Vaig fer-ne via i me'n vaig anar disparat a...