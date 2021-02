Les ciutats més boniques del món són aquelles on hi ha més infants d'arreu Les ciutats més boniques del món són aquelles on hi ha més infants d'arreu

Rosa Boladeras, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa

20.02.2021 | 04:00

Després d'un mes, i una mica més, d'haver viscut intensament el dia més màgic i participatiu de la nostra ciutat, bàsicament passada la ressaca emocional i procurant fer memòria, sento la gran necessitat de compartir amb totes vosaltres aquestes lletres i pensaments. Tots vam fer grans esforços, vam pensar, repensar i gairebé preproduir cinc plans alhora... I avui puc dir que amb aquesta experiència hem crescut en equip i en ànima: El Social-El Cocu-Codegram-Ajuntament. La feina virtual per arribar a totes les cases va ser única i innovadora, vam encetar un camí important no només per a casos de pandèmia, sinó perquè no podem...