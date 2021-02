Anys i panys Anys i panys

Xavier Marcet

20.02.2021 | 04:00

TERRASSA és la tercera ciutat de Catalunya i els seus resultats electorals tenen pes específic en el conjunt del país. Els resultats a Terrassa de les passades eleccions al Parlament de Catalunya són interessants d'analitzar, però no es poden entendre sense subratllar que el 2021 i hi ha hagut un 32% més d'abstenció, és a dir, que només a Terrassa hi van votar 46.000 persones menys. De tota la sèrie històrica des del 1980, és la votació amb menys participació, gairebé fregant per sota la de 1992. El 1980, a les primeres eleccions al Parlament, la participació va ser del 62%. En l'actual context, el resultat del PSC és...