Excel·lència cultural

Editorial

19.02.2021 | 04:00

Terrassa és una potència cultural. Amb aquesta premissa no descobrim res. Tanmateix, destacar-ho en aquests moments té molt més valor. De fet, el sector cultural ha estat -i continua sent- un dels més afectats per la pandèmia. Malgrat que cinemes, teatres i sales d'exposició s'han mostrat com a espais segurs, les mesures de restricció hi han impactat d'una manera directa. No obstant això, la cultura es resisteix a claudicar davant el coronavirus. A Terrassa, només durant l'última setmana hem vist un petit tast de per què no es pot abaixar el teló. El cap de setmana passat els ballarins i ballarines del Ballet Nacional d'Espanya (BNE), van demostrar una vegada més el seu gran nivell qualitatiu. Amb més de 40 artistes a l'escenari del Centre Cultural Terrassa, l'espectacle.

El mateix Centre Cultural Terrassa ha iniciat una exposició amb obres de la Col·lecció Furió. La mostra és la primera que s'exposa a Catalunya i a Espanya com una de les més àmplies i procedents de fons particular. "Virtuosos del gravat" reuneix un total de quaranta estampes d'estil manierista (1520-1600), creades als nuclis de Haarlem i de Praga, i que representen temes religiosos, mitològics o al·legories. Per tant, és una exposició única, que està a disposició dels terrassencs.

Evidentment, no ens podem oblidar dels concerts de la Nova Jazz Cava. Aquest cap de setmana tindrem l'oportunitat d'assistir a dues actuacions amb músics terrassencs i de renom, com Litus i Gemma Humet. Una cita ineludible que s'ha de marcar en el calendari musical. De fet, Humet ha estat notícia els últims dies perquè ha estat nominada, amb Miki Núñez, al Premi Enderrock 2021 i al Millor Disc Català de l'Any de Ràdio 4. Per si això no fos prou, ahir es va presentar la Temporada de Música Clàssica de Terrassa. Des del febrer fins al juny s'ha programat un ampli ventall de propostes culturals. Una demostració més de la millor oferta artística que es pot trobar ara, malgrat la pandèmia.

Els últims dies hem posat en relleu la importància que té per a una ciutat definir els seus punts forts per esdevenir un referent i ser a les primeres posicions de la línia de sortida de la crisi actual. A l'aposta per la formació i la innovació empresarial també s'hi ha d'afegir el suport al sector cultural terrassenc, que excel·leix fins i tot en els moments més durs, com els actuals.