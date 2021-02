De reüll De reüll

De reüll

Josep Ballbè i Urrit

18.02.2021 | 04:00

Fa uns deu mesos que he "aparcat" les ulleres. Pel protocol de les mascaretes, se m'entelen. Com que el meu grau de miopia encara m'ho permet, puc dir que miro de reüll. Dissimuladament i esbiaixada. Al cap i a la fi, amb sornegueria, etzibo allò del que "pel que cal veure..." Van mal dades. Amb el greuge afegit que molt em temo que sempre ens fan beure a galet. Arribo a l'extrem de pensar que ens enreden com a xinesos, sense ser pas a Wuhan. Ens trepanen l'oïda i el cervell amb xifres de contagi que vés a saber si són certes o no. De ben segur que, moltes, totalment a la babalà. Al cap i a la fi, si interessava posposar les eleccions de Can Barça o les del Parlament de...