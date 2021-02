Editorial

L'oportunitat tecnològica

18.02.2021 | 04:00

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat que la digitalització hagi entrat fins al fons de les nostres vides. Des del comerç digital i les plataformes de "streaming", fins a les videoconferències de feina i familiars, som conscients que la connectivitat ens ha ajudat molt com a individus i com a societat. En paral·lel, el sector econòmic s'ha vist afectat per una crisi que no s'esperava i que en alguns casos ha agafat les empreses sense tenir els deures fets. I és que ja fa anys que se'n parla, de la nova revolució anomenada Indústria 4.0. Es tracta d'un fenomen que requereix poca explicació, perquè socialment sabem què suposen els avantatges...