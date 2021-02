Pobreza, S.

Noel Duque

17.02.2021 | 04:00

Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre pobreza, pero creo que quienes menos han escrito y decidido sobre ella son precisamente quienes más la padecen. Encontré una definición muy sarcástica sobre ello, de Ambrose Bierce, que me enseñó que hay que destinar más energía a combatirla con acciones, que a representarla, debatir sobre ella, interpretarla o abanderarla. Sobre todo si no la padeces ni la has padecido nunca. La definición dice así: "Pobreza, S. Lima para que claven los dientes las ratas de la reforma. El número de planes para abolirla iguala al de reformadores que la padecen más el de filósofos que la ignoran..." En mi casa,...