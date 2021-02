La competència emocional La competència emocional

La competència emocional

Joan Carles Folia Torres

17.02.2021 | 04:00

EN els nous plans d'estudi de l'educació primària i secundària, a les universitats i en qualsevol dels àmbits laborals als que posteriorment accedirem hem descobert que més enllà de les capacitats cognitives de les persones i de les seves potencialitats per adquirir i emmagatzemar coneixement, és radicalment necessari treballar i adquirir una dotació de competències que tenen a veure amb l'emotivitat. Saber-nos col·locar en el lloc de l'altre, encaixar la discrepància amb esportivitat, projectar bona disposició per les activitats i per la gent que ens envolten, tenir comportaments que aportin creixement i avenç en l'organització,...