Reflexions postelectorals

15.02.2021 | 21:44

Després de les eleccions del diumenge passat, es poden fer diferents interpretacions. I els analistes polítics ja s'han encarregat de posar-les sobre la taula des de gairebé l'inici de l'escrutini. El bloc independentista no només no s'ha reduït sinó que s'ha enfortit. El bloc constitucionalista ha perdut pes, però el PSC és el guanyador de les eleccions per nombre de vots. Per tant, estem en una situació semblant a la d'abans dels comicis. Les desavinences dins del govern entre ERC i Junts per Catalunya van provocar aquesta cita electoral. Ara, aquestes dues formacions tornen a tenir la clau de la governabilitat a Catalunya. No obstant això, sembla que Salvador Illa no...