La poesia és vida La poesia és vida

La poesia és vida

Josep Ballbè i Urrit

15.02.2021 | 21:44

HI ha qui diu que la poesia és emoció. Equival a trobar-ne el seu pensament i acoblar-hi paraules. El gran Octavio Paz (premi Nobel de Literatura, fa trenta anys), afirmava que "l'erotisme és una metàfora de la sexualitat€i la poesia, una erotització del llenguatge". Malgrat que pugui semblar un joc de paraules o, fins i tot, un embarbussament crec que no es podia definir millor... En parlo perquè es compleixen tres mesos des que el poeta valencià Francisco Brines fou guardonat amb el prestigiós Premi Cervantes. Ha estat el tercer any consecutiu en què s'ha triat aquest gènere literari per aquesta fita. Que la distinció recaigui en una persona de...