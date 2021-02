El bé comú i la pau social El bé comú i la pau social

Josep Àngel Saiz Meneses

15.02.2021 | 21:44

DIUMENGE passat van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. No és la meva missió oferir anàlisis sobre el resultat ni tampoc solucions tècniques per al futur govern de la Generalitat de Catalunya. Si que voldria recordar aquell episodi de la Sagrada Escriptura, del primer Llibre dels Reis (cf. I Re 3, 5. 7-12) en què Déu concedeix a Salomó demanar tot el que vulgui, i ell no sol·licita èxits personals, ni victòries bèl·liques, ni tampoc riqueses materials, o una llarga vida, o l'eliminació dels enemics. Al contrari, com que se sent incapaç de dirigir el seu poble, demana al Senyor l'art de saber escoltar i governar, de captar amb...