Proximitats que s'han de guanyar

Salvador Cardús i Ros

12.02.2021 | 22:17

FA uns dies l'associació de comerços Terrassa Centre va presentar la seva nova campanya a favor del comerç local que anomenen Love Local. S'incorporen, d'aquesta manera, a un corrent molt estès també a altres municipis per retornar al comerç local allò que la pandèmia li ha pres en temps de confinaments i de tancament d'establiments. Es tracta d'un intenció més que raonable per als seus interessos, però també per als del conjunt d'una ciutat que, si ja sempre ha anat força coixa en relació amb l'oferta comercial, només li faltava aquest gravíssim contratemps de la Covid-19. La campanya diu que vol fomentar els valors de la...