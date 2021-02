La ignorància, un tipus de saber La ignorància, un tipus de saber

Joan Boldú

12.02.2021 | 22:17

LA democràcia pressuposa l'accés al saber com la condició necessària per integrar-se a la vida política/pública i poder participar-hi lliurement. D'aquesta asseveració es pot concloure que per poder assolir-ho cal sortir de la ignorància. Normalment considerem la ignorància com el no saber, com la foscor o tenir el cap buit. Tanmateix, penso que la ignorància no és només tenir el cap buit, sinó també tenir-lo ben ple d'un tipus de saber que no l'hem adquirit fent ús del nostre enteniment, sinó per la imposició del pensament d'altres. Una forma de les relacions de poder entre els homes és la servitud, que es...