Això, anant bé, acabarà malament Això, anant bé, acabarà malament

Això, anant bé, acabarà malament

Ramon Bosch

12.02.2021 | 22:17

DIUMENGE aniré a votar, faré les cues que calgui amb la paciència que no tinc, assumint que és el meu deure com a ciutadà i amb la tranquil·litat de poder pensar que si no hi ha un canvi de govern -per a mi, el problema d'aquest govern no és la independència sinó la incompetència- no haurà estat perquè m'he quedat a casa el dia de les eleccions. Ara, dit això, he d'admetre que, per molt que m'hi fixi, no veig cap sortida plausible a l'atzucac on ens ha portat la polarització de l'espai polític català. Posem que guanya ERC, el PSC queda segon i JuntsxCat, tercer. Si hem de fer cas al document signat per les forces...