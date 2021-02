No abaixem la guàrdia No abaixem la guàrdia

Editorial

12.02.2021 | 22:17

Ja estem en el desitjat -per alguns- i temut -per altres- 14 de febrer. S'hi ha arribat després d'un intens debat sobre la conveniència de realitzar aquestes eleccions ateses les condicions de la pandèmia. De fet, en un inici la seguretat dels votants va ser el principal argument per demanar l'ajornament dels comicis. Un cop han passat les dues setmanes de rigor de la campanya electoral, els indicadors epidemiològics de la Covid-19 també tendeixen a anar a menys en els darrers dies. D'aquesta manera, la corba amb un sentit a la baixa de la tercera onada de contagis comença a traduir-se en una menor pressió assistencial als centres sanitaris egarencs. Així, si dilluns passat els...