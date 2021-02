Obrir nous horitzons Obrir nous horitzons

Joan Roma i Cunill

11.02.2021 | 21:56

EN la vida dels pobles i les nacions, sempre hi ha hagut moments esplendorosos i moments de decadència. És llei de vida. L'important és escurçar al màxim els temps de decadència, per donar pas als d'esplendor. És el que podem fer ara, si així ho decidim aquest diumenge. Tenim a la mà girar una pàgina de la nostra història, i obrir-ne una altra, radicalment diferent. Per als qui hem viscut en primera línia aquests quaranta-dos anys de democràcia recuperada, hem estat testimonis de grans moments, al costat d'altres de molt deplorables. Només cal pensar en l'esplendor dels Jocs Olímpics del 92, i comparar-ho amb el desastre dels dies 6 i...