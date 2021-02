Hem de votar Hem de votar

Ivan Martos

11.02.2021 | 21:56

ARRIBEN les eleccions al Parlament aquest diumenge, 14-F. No són eleccions en les millors condicions, tots ho sabem. La pandèmia de la Covid-19 fa molts estralls, llevant moltes vides, destruint l'economia i limitant la nostra mobilitat. Cuidem-nos-en i vacunem-nos-en protegint el que és comú de tots i totes. Entenc que molta gent pugui tenir angoixa, desànim o enuig per anar a votar. Tot i així, insisteixo, és important i segur que anem a votar. Podem anar a votar, ja que s'han augmentat els col·legis electorals, ampliat espais i s'han pres mesures per evitar contactes entre persones. Molts ja hem votat per correu, i anar aquest diumenge als col·legis a votar serà...