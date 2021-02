Seguretat Rafel Casanova Seguretat

Tots volem que les eleccions del 14 de febrer se celebrin amb les màximes garanties de seguretat per als ciutadans. La participació serà clau en aquests comicis, potser més que en d'altres. Les circumstàncies amb les quals estem des de fa gairebé un any no conviden a l'optimisme. L'abstenció pot ser un factor que en aquesta cita pesi massa. Amb tot, s'ha de reconèixer que s'estan fent esforços perquè els votants tinguin confiança sense posar en perill la seva salut. El vot per correu s'està incrementant de forma exponencial respecte a d'altres eleccions. El serveis de Correus han ampliat aquesta setmana els seus horaris per evitar aglomeracions i facilitar...