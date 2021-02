Pel febrer, fes ton afer Pel febrer, fes ton afer

Josep Ballbè i Urrit

10.02.2021 | 21:34

MALGRAT que avui és la festa de la Mare de Déu de Lourdes, opto per un altre contingut. Ahir ja vaig parlar d'una santa. A més, tinc un bon amic i seguidor crític -de qui no daré més pistes- que em barrinaria. Em sento obligat a l'alternança i varietat de temes. De fet, per això he parlat d'afer personal al títol. Sense voler caure en la redundància cacofònica, goso dir -això sí- que practicant la "fe" en tot moment. A més, lamento dir que fa dos anys vaig tenir ocasió de visitar el santuari d'aquest poblet francès -per primer cop- i em va decebre. De ben segur que hi ha força gent que hi va motivada,...