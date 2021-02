Visca la pizza Visca la pizza

Josep Ballbè i Urrit

08.02.2021 | 21:54

EL proppassat 25 de novembre moria un personatge nefastament contradictori: Diego Armando Maradona. Em ve a la memòria citar-lo un dia com avui, que justament se celebra "el dia internacional de la pizza". En faig el contrast atès que aquest plat italià té el seu origen a la zona de Nàpols. La mateixa ciutat on aterrà el pelusa quan sortosament el Barça se'l va treure del damunt, en un negoci rodó. Les males llengües diuen que bona part del traspàs anà a càrrec de la màfia d'allí. Ja és prou trist que qualsevol ciutat es faci més famosa per temes tèrbols que no pas per d'altres plenament vitals. Per això,...