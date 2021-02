Sense demora ni errors 

Editorial

05.02.2021 | 22:27

Després d'unes últimes setmanes en què totes les informacions sobre les vacunes eren controvertides -polítics i alts càrrecs vacunant-se, conflictes europeus amb les farmacèutiques, manca de dosis, entre altres- ahir vam tenir una notícia optimista. El procés passa a una nova fase. En un primer pas es va prioritzar la gent gran que està a les residències i el personal sanitari. La setmana vinent s'ampliarà la campanya als sanitaris que no estan a primera línia -bombers, policies i altres col·lectius d'emergències. El Departament de Salut està convençut que està preparat per fer una vacunació massiva de 150 mil persones al dia. A més, a banda dels centres d'atenció primària s'habilitaran més de 600 espais polivalents en tot el territori amb l'ajuda dels ajuntaments.

Cada dia ens falta menys per arribar a l'objectiu del 70% de vacunats que ens doni la immunitat de grup. Per això, és necessari que el ritme no s'aturi. Les dosis han de continuar arribant sense demora. Aquest pla que el Departament de Salut va presentar ahir s'ha de dur a terme en la seva totalitat i amb calendari previst. Tots ens hi juguem molt. Les restriccions estan fent molt de mal a l'economia i els negocis terrassencs ahir van tornar a manifestar-se davant d'una situació que és insostenible econòmicament. Per tant, no es pot tornar a fallar.

Per responsabilitat

El 14 de febrer és la data marcada en el calendari per tots els polítics. Aquesta campanya electoral està sent molt atípica pel coronavirus. Els actes en petit comitè i de forma telemàtica estan servint perquè els candidats exposin les seves propostes. Davant d'aquesta situació tan atípica, Diari de Terrassa ha apostat per acostar els presidenciables de la Generalitat als lectors.

En aquesta edició entrevistem les candidates de Junts, Laura Borràs, i En Comú Podem, Jéssica Albiach. Durant la pròxima setmana, publicarem les entrevistes amb la resta de caps de llista dels partits que aspiren a governar la Generalitat durant els pròxims quatre anys. És un deure i una responsabilitat mantenir informats els terrassencs.