Orgull d'editor

Marc Basté, editor de Diari de Terrassa

05.02.2021 | 22:26

COM a editor, una de les primeres lliçons, la vaig rebre dels meus admirats Carlos Soria i Juan Antonio Giner, de la mà de qui he après gran part del que sé de diaris. És una lliçó senzilla: la primera obligació d'una empresa periodística és ser sostenible. Això és, només la sostenibilitat financera dona a un diari la independència editorial necessària per guanyar-se la credibilitat i generar una audiència fidel que, al seu torn, li generi els ingressos necessaris, ja sigui directament o indirecta, via publicitat. Tan "senzill" com això. Julián Sanz sempre ho va saber. Va ser un Editor amb...