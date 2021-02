Orgull d'editor

Marc Basté, editor de Diari de Terrassa

05.02.2021 | 22:26

COM a editor, una de les primeres lliçons, la vaig rebre dels meus admirats Carlos Soria i Juan Antonio Giner, de la mà de qui he après gran part del que sé de diaris. És una lliçó senzilla: la primera obligació d'una empresa periodística és ser sostenible. Això és, només la sostenibilitat financera dona a un diari la independència editorial necessària per guanyar-se la credibilitat i generar una audiència fidel que, al seu torn, li generi els ingressos necessaris, ja sigui directament o indirecta, via publicitat. Tan "senzill" com això.

Julián Sanz sempre ho va saber. Va ser un Editor amb majúscules, ambiciós i apassionat, que va portar un petit diari local -amb un passat gris, com el de Sabadell- a ser membre fundador de l'AEDE (el gremi estatal dels editors de diaris) i un dels diaris més respectats del país. Diari de Terrassa és la referència informativa a Terrassa i comarca, i ha tingut una posició central a la ciutat durant molts anys. És una institució de prestigi que encara avui manté gran part de l'orgull i la dignitat que el seu fundador li va saber donar; cal dir-ho i agrair-li-ho. També és necessari fer un reconeixement a la feina de tots els professionals i col·laboradors del diari, els d'ara i els històrics, i especialment als que no hem pogut acollir al nou projecte: també és seu el mèrit i mereixen la gratitud de la ciutat.

Però la situació actual no és fàcil de gestionar. Fa 20 anys Diari de Terrassa era un dels diaris més rendibles d'Espanya i el líder absolut d'audiència a la ciutat i àrea d'influència. Però el model de negoci de la premsa ha canviat i el diari no hi ha arribat a temps. Les crisis, la confusió estratègica i les dificultats econòmiques li han impedit emprendre una veritable transformació. En aquest moment cal un diari editorialment sòlid i periodísticament rigorós, amb profundes arrels a la ciutat, projecció al territori i visió de país.

El paper de la premsa local és insubstituïble i Diari de Terrassa té un deure amb la ciutat: l'ha de vertebrar i potenciar-ne la identitat. Ha d'empènyer i liderar-ne el progrés, abraçant els vinguts als nous barris i alhora difonent l'orgull de la ciutat, de la gent, de la indústria, de l'art i la cultura, del talent local universal, de la tecnologia i la universitat, de la història i del futur.

Serà un honor i un plaer conduir aquesta nova etapa del diari. El procés que ha començat ja aquesta setmana serà intens i molt gratificant. Durant dotze setmanes, un equip de professionals internacional i local (amics i companys en mil batalles periodístiques, i sobretot bona gent i apassionats dels diaris), juntament amb els treballadors del diari, farem un nou Diari de Terrassa. Un diari que conservarà la personalitat, l'orgull i la dignitat, on el lector serà el centre de l'estratègia, el paper serà la palanca principal i les plataformes digitals augmentaran l'abast i la profunditat de la relació amb l'audiència. A partir de llavors, com sempre, Diari de Terrassa serà el vostre diari.