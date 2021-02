La lliga (no provincial) de Terrassa i Sabadell La lliga (no provincial) de Terrassa i Sabadell

La lliga (no provincial) de Terrassa i Sabadell

Manel Larrosa

05.02.2021 | 22:27

TERRASSA i Sabadell juguem una lliga complicada. Som grans però no capitals de província, tot i que en població superem les tres que acompanyen Barcelona amb aquest títol. En població ens guanyen l'Hospitalet i Badalona, que mal porten el veïnatge estret amb la capital, però també se n'aprofiten, per exemple amb grans recintes hospitalaris i de recerca (Bellvitge i Can Trias) i en mobilitat (metro). Certament no ens canviaríem per cap d'elles, perquè les capitals del Vallès Occidental disposem d'un entorn major i de més història autònoma, però també patim les dificultats de la proximitat. Si mirem el mapa hospitalari, a part dels...