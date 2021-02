La importància de la premsa local La importància de la premsa local

Salvador Cardús i Ros

05.02.2021 | 22:27

S una molt gran notícia que s'hagi assegurat la continuïtat del diari que tenim a les mans. I no tan sols la continuïtat, sinó que se li proporcioni un horitzó de futur al més acomodat possible als nous desafiaments que té i tindrà la premsa local els propers anys. La nova empresa editora ha sabut veure el potencial que té Diari de Terrassa i, amb els canvis que faci falta, és una sort per a la ciutat que no hagi de desaparèixer la que ja és una capçalera històrica en la que ha arribat a ser la tercera ciutat del país. La situació de la premsa escrita i en paper és extremadament difícil arreu del món. I no...