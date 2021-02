Un caramull d'adagis Un caramull d'adagis

Josep Ballbè i Urrit

04.02.2021 | 22:00

MALS averanys sobrevolen el nostre cap des que -fa unes cinc setmanes- vàrem encetar 2021. Ningú no té clara "la via" que prendrà un virus maleït que ens té engarrotats de fa deu mesos. No vull ensopir-me ni caure en la paüra i penso tibar de refranys per mirar d'esperonar el personal. El Nadal queda enrere. Els dies ja són més llargs i van creixent. "Per santa Llúcia, un pas de puça. Per Nadal, un pas de pardal. Per sant Esteve, un pas de llebre€ i, per Ninou, un pas de bou. Per Reis, el dia creix i el fred neix." De fet, ben bé ja som a mig hivern i Déu n'hi do com estreny el fred enguany. De refranys així, n'hi ha un...