Present i passat

Josep Puy

03.02.2021 | 21:41

LA crònica negra i perversa d'aquesta pandèmia comença a ser llarga i diversa. No podíem imaginar que la distribució i administració de les vacunes tingués tantes incidències en el nivell de la més estricta i propera quotidianitat. No hi ha dubte que el desplegament global del repartiment i vacunació representa una empresa de dimensions inimaginables: vacunar tota la humanitat no és cap tonteria. No n'hi ha precedents. Ja està tot dit sobre el que això suposa. Però ben cert, també, que el dia a dia ens porta tot un reguitzell d'incidències, potser de notícia breu i pàgines interiors, però que diu molt de la...