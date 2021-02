El virus també vota

Joan Carles Folia Torres

03.02.2021 | 04:00

LA setmana passada vàrem saber que una de les possibilitats per trencar el confinament municipal era la necessària assistència a un míting polític ara que s'acosten les eleccions al Parlament de Catalunya. Els meus coneixements de virologia són força limitats, diria que escassos, però en aquests últims mesos he descobert que si algun element viu o mort de la natura és summament intel·ligent pertany a la família dels virus. Ells solets són capaços de mutar per no sentir-se acorralats davant l'avenç científic i la remota possibilitat de ser aniquilats. Són realment molt petits, raó per la qual només són visibles mitjançant el microscopi electrònic. La seva estructura és bastant senzilla. Formats per material genètic, ADN o ARN, mai tots dos alhora per no ser descoberts. Aquestes macromolècules contenen la informació que determina les característiques principals del virus. També disposen de la coberta protectora, feta de proteïnes, que protegeix l'ADN o l'ARN. Aquesta estructura rep el nom de càpsida i s'encarrega, a més de protegir el material genètic, d'unir-se a la cèl·lula per apoderar-se'n. L'únic objectiu d'un virus és fer-se amb el control d'una cèl·lula hoste per tal de reproduir-se. La cèl·lula comença a produir moltíssimes còpies del material genètic i la càpsida del virus. Per fer això, la cèl·lula utilitza els seus enzims i orgànuls. Després, aquests components del virus comencen a unir-se formant nous virus.

També en els últims dies hem descobert que els virus són extremadament selectius. Els agrada esmorzar de 9.30 del matí a 13.00 i dinar força tard a partir de les 15.30 hores i continuen menjant en bars i restaurants fins l'endemà a les 7.30 hores.

Són molts senyors perquè no els agrada fer vida a casa, sempre surten a menjar fora i també van al cinema, als teatres i concerts i a locals de més de 400 metres quadrats per mostrar els seus encants tot i que no s'atreveixen a trepitjar cerimònies de lliurament de premis a polítics i personalitats en refinats hotels de la capital, es mouen millor entre els plebeus. De tota la comunitat de virus que es coneixen 1/3 són religiosos; els altres, ateus, i els caps de setmana queden tots plegats per anar de compres a qualsevol local i comerç de Catalunya. Uns quants es mouen per les instal·lacions esportives, són els més vigorosos i això fa que tinguem els nostres fills i filles asseguts davant les pantalles afavorint els seus, ja desbordats, coneixements tecnològics. També hem sabut que els virus establerts a Catalunya són diferents dels virus que passen les seves vides a Galícia o a Singapur o a Perú perquè a cada indret del nostre planeta se'ls atorga un tractament diferent que no té a veure amb la seva virulència i sí amb els interessos particulars polítics i econòmics de cada indret. Els virus catalans estan una mica moixos perquè els van dir que aquí hi havia molta festa a les nits i quan surten a partir de les 10 no troben ningú i a més les discoteques romanen tancades.

Quantes coses que hem descobert del virus arran d'aquesta última pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, l'última que sabem és que el virus quan s'acosta a una persona i s'adona que s'està desplaçant a un míting d'un partit polític es converteix en policia i després de demanar-li la documentació l'absolt de contagi i de càstig administratiu. Encara desconeixem si els virus tenen afiliació política o queden adscrits a alguna circumscripció i també hem d'investigar una mica més per trobar la manera de comunicar amb ells de manera amigable i poder-los dir que els seus atacs virulents els dirigeixin a aquesta colla de carallots que són capaços de no tenir cap remordiment davant les seves aspiracions individuals o de partit. Voteu virus voteu i el dia de les eleccions intenteu infectar-los a tots a veure si sense les seves decisions som capaços de fer-nos amics, vosaltres i nosaltres plebeus.

* L'autor és Coach Advance Life

