Qüestió de tons grisos Qüestió de tons grisos

Qüestió de tons grisos

josep ballbè i urrit

03.02.2021 | 21:10

UAN encetem la primavera, dues setmanes després farà 30 anys que morí Graham Greene. Deia que "la natura humana no és blanca i negra, sinó negra i grisa". Pot semblar sentència intranscendent. Però amaga un munt de consideracions. A veure si en trec una mica de suc. Demà passat, complirem cinc anys des que els productes bancaris tenen un codi de coloraines per identificar-ne el risc. Després dels nyaps de participacions preferents, deute subordinat i sortida a borsa de Bankia -per cert, amb una sentència judicial "light"- estem curats d'espants. És similar a l'emprat amb electrodomèstics, per mesurar-ne l'eficiència. En nombres...