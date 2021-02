L'economia real

03.02.2021 | 21:10

Un total de 17.227 persones estan sense feina a la ciutat. El mes de pandèmia no dona treva des del punt de vista de la destrucció de llocs de treball. Si, el desembre, l'atur registrat a Terrassa era de 16.965 persones (en uns nivells de desocupació que no es veien des de finals del 2016), el gener la xifra ha superat la barrera psicològica dels 17 mil aturats. La xifra suposa que el mes passat fins a 262 persones es van inscriure al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la ciutat. Malgrat que representa un increment de l'1,5% respecte al desembre, la comparació interanual continua sent preocupant. A finals del mes passat, l'atur a la ciutat era un 24,2% més elevat que el gener del...