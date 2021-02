El treball no ha de ser invisible El treball no ha de ser invisible

Ivan Martos Aguilar

01.02.2021 | 22:53

"L'essencial és invisible als ulls", ens diu el Petit Príncep. I és que en els generadors d'opinió pública, en els mitjans de comunicació, en els debats polítics, a l'univers Twitter, sembla que el treball i els seus protagonistes, treballadors i treballadores, no existeixin tot i que som els que fem que el món giri. En els pitjors moments de la pandèmia han estat els treballadors i treballadores els que ens han cuidat i salvat. I és que no són prou els aplaudiments als balcons; molts d'aquests treballs continuen tenint una rellevància social escassa, baixos salaris i condicions precàries. De gener a novembre de l'any 2020 hi ha hagut...