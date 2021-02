Pel febrer, abriga't bé

Josep Ballbè i Urrit

01.02.2021 | 22:53

ENGUANY, per casualitat, la primera edició del diari d'aquest mes s'escau per la Candelera. No m'hi ha cabut, però, un refrany seu al títol per tema d'espai. Són massa llargs. Tanmateix, heus ací una mínima mostra: "Per la Candelera, gran fred i gran gebre / Per la Candelera, festes enrere /Si la Candelera plou, el fred es pon / Per la Candelera, es casen l'ocell i la cadernera / Quan la Candelera riu, l'oreneta es fa el niu / Candelera clara, fred hi ha encara / Candelera rasa, l'hivern no es mou de casa / Després de la Candelera, hi ve Carnestoltes darrera / La Candelera, els ous adinera / La Candelera és feinera i també tomaquera / Maridatge de candeler, per Tots Sants...