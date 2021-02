Editorial

01.02.2021 | 22:53

Nova etapa per a Diari de Terrassa. Novapress Edicions, editora també de Diari de Sabadell, va assumir ahir, dilluns, la propietat i la gestió de Diari de Terrassa, després d'un llarg procés concursal que es va iniciar el passat 1 d'octubre, com a conseqüència de la pandèmia i després de molts anys d'arrossegar una crisi financera difícil de sostenir. Un pas definitiu per a aquesta històrica capçalera que és un referent informatiu a la ciutat, la comarca i Catalunya. Si posem aquesta operació en context, cal recordar que Terrassa és la tercera ciutat més poblada de Catalunya, amb 223 mil habitants, i Sabadell, la cinquena, amb 216 mil, i les dues capçaleres, comptant els municipis de les respectives àrees d'influència, cobreixen una població de més de mig milió d'habitants. Entre els dos diaris sumen uns 3.500 subscriptors i unes vendes diàries mitjanes d'entre 3.000 i 5.000 exemplars (entre setmana i cap de setmana). La nova editora de Diari de Terrassa mantindrà les cinc edicions setmanals -de dimarts a dissabte-, dues més que el D.S., que va reduir la seva freqüència anys abans de ser adquirit per Novapress Edicions. Quant a les respectives operacions digitals, Diari de Terrassa compta amb una audiència digital de 180.000 usuaris únics (gener 2021) i una audiència a xarxes socials que va dels 34.000 seguidors a Instagram als 26.000 a Facebook i 14.000 a Twitter. Les xifres d'audiència i abast digitals són similars a Diari de Sabadell, i l'agregat els dona un lideratge incontestable.

Estem doncs davant d'un nou començament per a una capçalera història a la qual s'obre un horitzó amb un potencial creixement en molts àmbits. Si més no, durant la pandèmia s'ha demostrat que els mitjans locals són imprescindibles per informar els ciutadans. D'aquí ve l'interès dels editors de Diari de Sabadell per crear un grup editorial de premsa local que consolidés la continuïtat de capçaleres històriques, impulsant-ne la transformació digital.

En aquesta nova etapa, doncs, entra en valor l'experiència dels professionals que treballen en el Diari de Terrassa des de fa molts anys, a la qual s'haurà d'afegir una visió nova de fer periodisme.

El rigor, la profunditat a l'hora de tractar els temes i la proximitat amb els terrassencs seran les claus d'aquesta nova fase. També hi haurà una manera gràfica diferent de presentar les notícies més adaptada a les noves formes de comunicar-se.

En tot cas, el nou Diari de Terrassa posarà els terrassencs i les seves necessitats al davant de tot, defensarà la ciutat com un referent a la comarca i a Catalunya i apostarà per un Vallès com una àrea geogràfica capaç de competir en tots els àmbits amb la gran Barcelona.

Això sí, necessitarem la vostra ajuda, la dels lectors.

Us esperem!