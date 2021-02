Nova etapa Nova etapa

Editorial

Nova etapa

01.02.2021 | 22:53

Nova etapa per a Diari de Terrassa. Novapress Edicions, editora també de Diari de Sabadell, va assumir ahir, dilluns, la propietat i la gestió de Diari de Terrassa, després d'un llarg procés concursal que es va iniciar el passat 1 d'octubre, com a conseqüència de la pandèmia i després de molts anys d'arrossegar una crisi financera difícil de sostenir. Un pas definitiu per a aquesta històrica capçalera que és un referent informatiu a la ciutat, la comarca i Catalunya. Si posem aquesta operació en context, cal recordar que Terrassa és la tercera ciutat més poblada de Catalunya, amb 223 mil habitants, i Sabadell, la cinquena, amb 216 mil, i...