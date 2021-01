Una virtut constant Una virtut constant

Josep Ballbè i Urrit

29.01.2021 | 21:39

A festa de sant Joan Bosco, fundador de l'orde salesià, s'escau demà. Essent diumenge, no hi haurà edició del diari. Raó per la qual, doncs, "m'obligo" -com faig cada any- a fer-li una glossa. D'entrada, el títol té a veure amb una idea seva: "És més important una virtut constant que les gràcies extraordinàries". Dit això, potser l'etiqueta que més se li escau és la d'educador en majúscules. Ell pretenia incidir en la realitat social del jovent més vulnerable. Volia retornar-los la seva dignitat. Un segon títol que li adjudico és el de "revolucionari" i visionari. Va tenir la...