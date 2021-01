El Josep Àngel no s'aplica les normes que dicta El Josep Àngel no s'aplica les normes que dicta

Josep-Maria Font i Gillué

29.01.2021 | 21:39

DILLUNS dia 25 vaig anar, com acostumo a fer cada any, a la pregària de la catedral en el marc de la Setmana per la Unitat dels Cristians. No hi éreu, com de costum, suposo que el tema no deu ser prioritari per a vós -de fet mai us he vist a cap celebració a l'Església Unida, per exemple- i vau delegar en el vostre auxiliar, en Salvador Cristau, sempre ben disposat. Tots els servidors (reverenda i reverents), com s'indicava al full per seguir la pregària, es van presentar, discretament vestits, llevat del representant de l'Església Evangèlica de Catalunya, que anava també un xic disfressat, amb botins, sotana curta i llaç blanc al coll, però el qui més,...