Exclusió financera i mort de la banca Exclusió financera i mort de la banca

Exclusió financera i mort de la banca

Salvador Cardús i Ros

29.01.2021 | 21:39

NO sé fins a quin punt una administració local té cap capacitat per resoldre la demanda que el PSC local ha presentat al ple per evitar l'exclusió financera de la gent gran. Probablement acabarà en una resolució sense cap recorregut pràctic. Però el cert és que es tracta d'un gran problema que, imparablement, s'anirà agreujant cada dia més. La banca, al contrari dels corrents que defensen la proximitat com a valor de futur, cada dia és més un servei allunyat del client, quan no un negoci a qui el client petit -sigui gran o no- li fa una nosa enorme. I, mort el client, morta la banca tal com havia estat. La petició del PSC ha coincidit amb...