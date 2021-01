El caràcter del geni El caràcter del geni

Josep Ballbè i Urrit

28.01.2021 | 20:08

Un país tan petit com el nostre -que musicaria en Lluís Llach- em recorda la figura d´un filòsof i teòleg català de fa 210 anys: en Jaume Balmes, fill de Vic. Malgrat tenir un carrer dedicat a la nostra vila, poques vegades parlem d´ell€Seva és una sentència que m´ha suggerit el títol: "els homes hi entenem més per intuïció que no pas per discurs. La intuïció clara i viva és el caràcter del geni". Tots els genis -a la societat actual els anomenem "cracks"- solen tenir un "cargol" fluix. Malgrat tot, justament aquest rampell o percepció ràpida és el que els ajuda a...