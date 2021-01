Un tamboret de tres potes Un tamboret de tres potes

Un tamboret de tres potes

Josep Ballbè i Urrit

27.01.2021 | 21:00

EL daltabaix generat pel coronavirus em fa ballar el tupí. Quan ens apropem a l'any d'ençà que esclatà el tema, els dubtes i la por encara pul·lulen per la pista del campi qui pugui. Anant amb els ulls oberts i essent mínimament analítics, atorguem un suspens en tota regla a la classe política. Quin desgavell! Molta xerrameca, nul·la empatia amb la gent i cap crítica seriosa envers la pròpia gestió i força inutilitat. Tibaré d'un exemple metafòric per donar suport al meu escrit d'avui. Una banqueta reclama un mínim de tres punts de recolzament. No essent així, cau. En el tema Covid-19, el meu top-three o podi -per aquest...