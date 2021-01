Motivació laboral Motivació laboral

Joan Carles Folia Torres

26.01.2021 | 20:40

El concepte de motivació empresarial sorgeix a partir de la recerca de motius en l'àmbit de l'empresa que ens inspiren a generar accions per aconseguir un resultat. A través d'aquest mecanisme trobarem el flux necessari per assolir qualsevol fita en l'àmbit empresarial. Segons diversos estudis de la Universitat de Warwick i de l'Wall Street Journal i el Opener Institute for People, quan un treballador està satisfet amb el seu lloc de treball és un 12% més productiu i fins a un 31% més eficient. A causa de la relació directa entre motivació laboral i acompliment en el seu lloc de treball, la felicitat de les plantilles s'ha convertit en un dels aspectes...