Alberto Tallón

Cursa

26.01.2021 | 20:40

Hem iniciat una cursa que de moment no guanyem, que és la de la vacunació. Més enllà de les lamentables polèmiques sobre les inoculacions fora del protocol establert, la campanya de vacunació contra la Covid-19 significa un repte de dimensions històriques. El ministre-candidat Illa i el seu cap, Pedro Sánchez insisteixen que de cara a l'estiu estarà vacunat el 70 per cent de la població, xifra que els experts i, sense expert, qui faci quatre càlculs poc complicats pot comprovar que és, si més no, optimista. El ritme de vacunació és lent, incert, sembla poc dotat de recursos humans i materials i, sobretot, sembla molt condicionat,...