Editorial

25.01.2021 | 20:42

Estem assistint a un espectacle poc edificant entorn les, diguem-ne, vacunes no autoritzades; és a dir, les persones que són vacunades fora dels protocols establerts. S'està produint una casuística àmplia, fins i tot inversemblant, com la d'aquell polític que es disculpa dient que van ser els seus tècnics que el van obligar a vacunar-se, que ell ni es volia vacunar, perquè en realitat, diu, no es posa mai ni la de la grip, perquè no li agraden les vacunes. Aquesta declaració és, per si mateixa, motiu de dimissió fulminant.

Més enllà de la tan trista com intolerable ensopegada, tenim un problema en la justificació de les vacunacions que no toquen. Els partits estan demanant les dimissions dels seus representants que han caigut a la temptació i fins i tot ha deixat el seu càrrec el cap de l'estat major de l'exèrcit com a forma digna de pagament exemplar d'una extralimitació que no n'és tant, de digna.

És cert que hi ha, com ha passat a Terrassa, el que podríem dir una modulació de culpa. És a dir, no tots els casos es poden incardinar dintre d'una deplorable falta d'ètica. Les llacunes als protocols fan que s'hagi de decidir en un espai curt de temps què es fa amb les vacunes que sobren i que s'haurien de llençar si no s'aprofiten davant la rapidesa de la seva caducitat. Els criteris ètics han de prevaldre per sobre de qualsevol consideració. És lògic que s'aprofitin les vacunes, però hi ha persones que, pel seu càrrec, per la transcendència de la seva projecció pública, no poden arriscar-se a ser sospitoses d'aprofitar-se del seu estatus per rebre la vacuna quan queda tanta gent de grups de risc i dels que treballen a primera línia de la pandèmia que encara no han pogut ésser vacunats.

A Terrassa s'han demanat explicacions al Consorci Sanitari sobre les vacunacions que s'han fet fora dels protocols. Sembla que no ha d'haver-hi polèmica perquè no hi ha casos d'abusos amb les vacunes sobrants, les que s'havien de llençar si no s'haguessin utilitzat.

Ciudadanos, el partit que ha demanat les explicacions, no ha anat més enllà i ha sol·licitat el llistat de les edats i patologies de les persones vacunades. El Consorci s'ha compromès a facilitar-lo; és una bona manera d'eliminar qualsevol sospita d'irregularitat més enllà de la vacunació d'urgència.

Per cert, es diu que, com a càstig als que han rebut la vacuna irregularment, no se'ls hauria d'aplicar la segona dosi; error, és cert que no es poden malbaratar vacunes. N'han de tenir prou amb l'escarni públic.